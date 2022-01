Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic pe A1, in apropiere de Vama Nadlac, județul Arad. Un barbat și doua femei au murit in zona Punctului de Trecere a Frontierei, pe sensul de ieșire din țara. Circulația a fost restricționata, iar potrivit primelor detalii, un autorurism a intrat sub un TIR. Oamenii legii au intervenit…

- Sir de accidente pe munte, la inceput de an! In munții Fagaraș, un turist din Cluj a murit dupa ce a alunecat de pe creasta cateva sute de metri. Alți doi turiști au fost salvați dupa ce au suferit multiple leziuni in cadere. Accidentul mortal s-a petrecut in zona Saua Caprei, unde victima, un barbat…

- Fiul victimei si inca un tanar de 21 de ani, care il insoteau pe turistul care a decedat, au fost recuperati de salvamontistii sibieni.„In grup au fost trei persoane - victima, fiul victimei si inca un tanar. Toti erau echipati cu coltari, victima din pacate nu a avut casca. Victima a cazut de sub Saua…

- O persoana de 60 de ani a decedat astazi, 2 ianuarie 2022, in zona Capra, din Muntii Fagaras, dupa ce a alunecat si a cazut 200 de metri, izbindu-se de stanci. Victima, care avea 60 de ani, facea parte dintr-un grup mai mare, care a urcat in Saua Capra, iar la coborare a alunecat peste 200 m si s-a…

- O persoana a murit duminica, in zona Capra, din Muntii Fagaras, dupa ce a alunecat si a cazut 200 de metri, izbindu-se de stanci. Victima, care avea 60 de ani, facea parte dintr-un grup mai mare, care a urcat in Saua Capra, iar la coborare a alunecat peste 200 m si s-a izbit de stanci, conform…

- Un barbat in varsta de 50 de ani decedat, dupa ce ar fi cazut in gol de la inalțime. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, pe strada Vlaicu Pircalab, din Capitala.La fața locului s-au deplasat oamenii legii.

- Un barbat din orasul Ocna Mures a fost retinut de politisti dupa ce cainii sai au muscat un localnic.Victima a avut nevoie de 11 12 zile de ingrijiri medicale, a informat sambata, 11 decembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Alba.La data de 10 decembrie 2021, politistii din Ocna Mures au retinut,…

- Un barbat de 67 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Victima se afla pe trotuar, iar șoferul ar fi incercat sa evite un biciclist. Tragedia a avut loc pe strada Dorobanților, Cluj-Napoca, iar polițiștii au intervenit de urgența la fața locului. Conducatorul auto a fost…