Un barbat din China a fost condamnat sa-i plateasca despagubiri de mai multe mii de dolari fostei sotii pentru munca domestica prestata in timpul celor cinci ani de casnicie, intr-o hotarare de divort fara precedent care a declansat discutii pe tema muncii domestice neremunerate, informeaza miercuri cnn.com. Wang, o femeie casnica, a solicitat ca sotul ei sa-i plateasca 24.700 de dolari dupa ce acesta a inaintat cerea de divort la un tribunal districtual din Beijing, in luna octombrie. Wang a spus ca a fost lasata sa se ocupe singura de copilul cuplului si de treburile casnice, in timp ce sotului…