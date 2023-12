Un barbat din Bucuresti, in varsta de 72 de ani, a omorat-o pe angajata fiicei sale. Acesta a acuzat-o ca fura din gestiune. Ulterior, barbatul a mers la Politie si s-a predat. „La data de 07 decembrie 2023, in jurul orei 10.15, la Secția 12 Poliție s-a prezentat un barbat, in varsta de 72 de ani, care a declarat ca este administratorul unui complex de locuințe, din Sectorul 5. De asemenea, a afirmat ca fiica sa este administrator al unei societați comerciale, cu punct de lucru in incinta complexului respectiv. Din primele informații s-a stabilit faptul ca, in aceasta dimineața, in jurul orei…