Un bărbat din Bistrița-Năsăud și-a atacat fiul cu o secure Un barbat de 47 de ani din Bistrița-Nasaud și-a agresat fiul cu o secure. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Tanarul a ajuns la spital, iar tatal risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile. In plus, polițiștii au emis impotriva barbatului un ordin de protecție provizoriu. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intervenit, duminica, la un scandal sesizat prin 112, izbucnit in localitatea Budacu de Jos. „La fața locului, in urma primelor cercetari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 47 de ani de ani, din localitate, in timp ce se afla la domiciliu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

