- Ramașițele unui barbat care a disparut luna aceasta au fost gasite inauntrul unui rechin, informeaza Sky News. Diego Barria, tata a trei copii, fusese vazut ultima oara pe data de 18 februarie la volanul unei mașini de teren in apropiere de provincia Chubut din sudul Argentinei.

- Un fermier din Argentina a calculat, a plantat si culege acum roadele! A „desenat" in lanul sau de porumb un portret al lui Lionel Messi, informeaza Reuters. Maximiliano Spinazze a folosit un algoritm special pentru a planta semintele de porumb pe terenul sau, aflat in Los Condores, provincia Cordoba.…

- A fost sarbatoare marți in Argentina, cand jucatorii au prezentat fanilor trofeul de campioni mondiali. Insa haosul s-a instalat rapid, iar mai mulți suporteri au avut de suferit. In plus, unul a murit. Buenos Aires, capitala Argentinei, a fost paralizata marți. Peste 5 milioane de fani au ieșit pe…

- Acum caștiga 7 milioane de euro pe an, dar in copilarie se culca flamand. Angel di Maria, campion mondial cu Argentina, a avut o copilarie de coșmar, dar pe cat de mari erau lipsurile materiale, pe atat de mare era dragostea parinților sai. Și susținerea oarba a mamei sale. Datorita ei strange acum…

- Campioana mondiala la fotbal, Argentina, a ajuns acasa in aceasta dimineața. Dupa sosirea la aeroportul din Buenos Aires, jucatorii vor participa la o parada prin centrul capitalei argentiniene și vor sarbatori titlul mondial alaturi de fani, in piata centrala.

- Portarul argentinian Emiliano Martinez a facut un gest obscen in fața suporterilor prezenți la Cupa Mondiala din Qatar și a miliardelor de telespectatori la nivel mondial, dupa ce a fost ales cel mai bun portar al turneului, relateaza The Telegraph . Portarul celor de la Aston Villa a ținut trofeul,…

- Lionel Messi va juca azi a doua finala de Campionat Mondial din cariera sa, contra Franței, dar cariera sa ar fi putut fi total diferita. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

