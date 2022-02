Un bărbat dezbrăcat, la plimbare pe străzile dintr-o comună din Elveția: „Face bine la imunitate”. Ce a transmis poliția In ciuda temperaturilor sub zero grade Celsius, un exhibiționist se plimba pe strazile din Affoltern din Emmental, cantonul elvețian Berna. Deși barbatul este cunoscut in comuna cu 1.000 de locuitori, poliția spune ca nu a primit nici o plangere pe numele lui, scrie ziarul Blick.„Barbatul a trecut pe langa noi. De la distanța parea ca purta un costum de schi dintr-o singura piesa! Pe masura ce s-a apropiat, ne-am dat seama ca este dezbracat. Nu purta decat sandale. Și e mijlocul iernii”, a povestit persoana care l-a fotografiat și care a trimis imaginea pe adresa publicației elvețiene.„Mi-a spus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

