Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impuscat mortal sambata noaptea la Portland, in statul american Oregon, in timpul unor manifestatii ale sustinatorilor si contestatarilor presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza presa locala preluata de dpa. Incidentul a avut loc la ora locala 20.45 (03.45 GMT), in apropierea…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters. In retelele sociale au circulat mai multe inregistrari…

- Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, se pregatea sa-și aniverseze fiul de 8 ani. A auzit insa țipetele unor femei care se certau. Acesta a incercat sa intervina, dar echipajul de poliție, chemat sa aplaneze conflictul, a ințeles greșit gestul lui. Imagini video postate pe rețelele de…

- Starurile din NBA se revolta, dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat de politie in Wisconsin, scrie presa americana, anunța MEDIAFAX.LA Lakers conduce cu 3-1 in playoff-ul din NBA cu Portland Blazers. LeBron James a facut un nou meci mare, reusind 30 de puncte si 10 assist-uri in 28…

- Inregistrarea momentului in care un barbat de culoare este impuscat de mai multe ori in spate de ofiteri ai politiei din Wisconsin a dat nastere unei nopti de proteste in orasul Kenosha. Protestatarii au incendiat camioane ale municipalitatii cu care autoritatile au incercat sa blocheze accesul spre…

- Noi proteste au erupt in statul american Wisconsin dupa un nou caz de brutalitate a poliției impotriva unui barbat de culoare, pe care polițiștii americani l-au impușcat in mod repetat dupa un incident, relateaza BBC.

- Un barbat in varsta de 73 de ani a fost impuscat mortal de politie in Canada, la cateva ore dupa ce a refuzat sa poarte masca intr-un magazin alimentar, a relatat joi postul public de televiziune CBC, citat vineri de France Presse.

- Un barbat a fost impușcat mortal in timpul protestelor impotriva uciderii Breonnei Taylor, o femeie afro-americana, intr-o actiune a politiei antidrog in urma cu trei luni. Incidentul s-a petrecut in orașul american Louisville, potrivit Agerpres.