Stiri pe aceeasi tema

- Deținutul a incercat, in data de 23.12.2021, sa-l injunghie pe șeful de secție cu un cuțit improvizat și un ciob provenit de la o oglinda. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 7 ani și 3 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, fiind clasificat in categoria deținuților…

- Un șofer roman de TIR din Austria a fost arestat, dupa ce și-a atacat colegul de echipaj cu un cuțit. Cei doi se aflau in timpul de odihna, iar victima a fost transportata de urgența la spital, in urma incidentului tragic.

- Doi șoferi romani, colegi de echipaj, s-au luat la cearta in cabina intr-o parcare din Austria, unde oprisera sa se odihneasca, iar cel mai tanar dintre ei l-a atacat cu un cuțit pe celalat, fiind apoi arestat, relateaza cotidianul austriac Krone.Sambata seara, o disputa intre doi șoferi de camion romani…

- Barbatul de 44 de ani din Sebeș, care in seara zile de 30 decembrie 2021, a incercat sa-si ucida, cu un cuțit, sotia si fiica a primit mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Printr-o decizie a Judecatoriei Sebes, M. H. avea interdictie sa se apropie de sotie si cei trei copii…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bihor, a fost ucis cu lovituri de cutit de un coleg de munca, dupa o cearta pornita de la faptul ca victima ar fi avut de recuperat de la agresor suma de 60 de lei.Crima a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, 29 decembrie, intr o locuinta in care erau cazati…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 25.11.2021, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile a unui inculpat in varsta de 44 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Pentru a dispune masura arestarii…

- Doi polițiști din Cluj-Napoca au fost reținuți, dupa ce au batut și batjocorit un om al strazii. Totul s-a aflat dupa ce in spațiul public a aparut o filmare in care cei doi au incercat sa-l convinga pe bietul om sa renunțe la acuzații in schimbul unei sume de bani. Epsiodul s-ar fi petrecut in luna…

- Momente de panica in capitala Japoniei. Un barbat a atacat pasagerii dintr-un tren cu un cutit si a declansat un incendiu la bord. Imaginile aparute pe retelele de socializare surprind oamenii care fug din vagonul plin de fum sau chiar sar prin ferestrele trenului.