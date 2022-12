Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o casa particulara, in jurul orei 6.00, in satul Provița de Sus. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu ce se manifesta generalizat, pe o suprafața de aproximativ 80 mp. Din informațiile apelantului exista posibilitatea ca o persoana sa fie surprinsa…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in dimineața de joi, 22 decembrie, la un accident rutier grav petrecut intre localitațile Nima și Bunești din judetul Cluj. In urma accidentului un barbat a murit și altul a ajuns la spital. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul…

- Se țin in lanț tragediile in județul Cluj. In prag de Craciun, un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Bunești. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut…

- Un barbat de 38 de ani care a ramas inconstient, miercuri seara, intr-o cisterna pe care o igieniza a fost salvat de pompieri, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuința unei persoane de 87 de ani din Deleni. Din primele informații a reieșit faptul ca persoana ar putea fi suprinsa in interiorul locuinței cuprinse de flacari. La fața locului, militarii…

- O femeie ar fi incercat sa-și puna capat zilelor, chiar sub ochii trecatorilor. O persoana a solicitat ajutorul oamenilor legii, iar la scurt timp echipajele au ajuns la fața locului, transmite Unimedia. Purtatoarea de cuvant a IGSU, Liliana Pușcașu, a comunicat ca pompierii au fost solicitați la adresa…

- Intervenție la un tractor rasturnat peste o persoana in apropiere de localitatea Pata.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața in urma rasturnarii unui tractor peste un barbat, intr-o zona impadurita din apropierea localitații Pata.Alerta a fost inregistrata…

