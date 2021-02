Un bărbat de 72 de ani din Giurgiu a decedat în incendiul care i-a cuprins locuința Un barbat in varsta de 72 de ani din localitatea Comasca, judetul Giurgiu, a decedat duminica dupa ce casa in care locuia a ars, el fiind surprins de flacari in interiorul locuintei. „In aceasta seara, locuitori din satul Comasca, judetul Giurgiu, au sunat la 112 sa anunte ca o casa invecinata a fost cuprinsa de flacari. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Pompierii au constatat ca incendiul se manifesta cu degajari mari de fum. Vecinii care au sunat la 112 sa anunte incendiul au incercat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

