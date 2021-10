Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier pe DN 7: Un barbat din Cugir a ajuns la spital dupa coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitara ACCIDENT rutier pe DN 7: Un barbat din Cugir a ajuns la spital dupa coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitara La data de 21 octombrie 2021, in jurul orei 17,32, pe DN 7, la…

- Astazi, 12 octombrie 2021, in jurul orei 08.50, pe DN 7, la km 388+700 de metri, pe raza localitații Blandiana, o femeie de 33 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Cugir. In urma accidentului, cei doi…

- Vineri, 27 august 2021, in jurul orei 09.00, un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107B, pe raza localitații Santimbru, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din Mediaș, județul Sibiu. In…

- Ieri, 16 august 2021, in jurul orei 10.30, pe strada Tudor Vladimirescu din Zlatna, un barbat de 65 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de schimbare a direcție de mers, imprejurare in care a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 43 de ani,…

- Ieri, 1 august 2021, in jurul orei 11.45, pe strada Tudor Vladimirescu din Zlatna, un barbat, de 68 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un tanar, de 28 de ani, din Zlatna In urma accidentului rutier, tanarul a suferit leziuni corporale…

- Ieri, 31 iulie 2021, in jurul orei 17.00, pe un drum comunal, din Lupșa, un barbat, de 51 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism s-a rasturnat pe partea carosabila. In urma accidentului rutier, o pasagera, de 55 de ani, din comuna Lupșa, a suferit leziuni corporale și a fost transportata…