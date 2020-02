Stiri pe aceeasi tema

- O scena șocanta a fost surprinsa pe camerele de supraveghere dintr-un complex rezidențial. O tanara, in varsta de 25 de ani, s-a aruncat de la etajul noua al unui bloc, insa a scapat vie și nevatamata.

- La scurt timp, au aparut in spatiul public si imagini filmate de martori, in care se vede cum baiatul este calcat de un ATV. Reprezentantii partiei se apara si spun ca totul ar fi pornit de la tanarul reclamant, iar incidentul cu ATV-ul nu a fost altceva decat un... accident. Din fericire, tanarul nu…

- Mama indurerata a unei tinere, care a murit incercand sa iși faca poza perfecta, lanseaza un apel disperat. Femeia le raspunde dur internauților care iau peste picior moartea fiicei sale, mulți dintre ei susținand ca tanara era „obsedata de popularitate” și ca și-a cautat moartea.

- Harry era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "American Horror Story" si "The OA". Mama actorului a impartasit vestea trista pe retelele de socializare, aducandu-i si un mic omagiu, a publicat cateva fotografii cu fiul ei. Harry Hains apare in diferite ipostaze ale vietii…

- Vineri 13, singura zi de la finalul unei saptamani de lucru de care tuturor le este teama. Superstițios sau nu, cand vezi combinația asta, parca simți un nod in stomac. Ai și de ce! Am facut o lista cu cele mai mari 13 nenorociri intamplate inr-o zi de vineri...13.

- Sute de oi au trecut prin centrul reședinței județului Teleorman, Alexandria, blocand traficul. Imaginile au fost filmate de catre un localnic și au devenit virale pe Internet. Un fost viceprimar scrie ca Alexandria a fost inițial un targ, dar acum „ne pute pe la nas cand vedem un animal pe strazi”,…

- Un copil, in varsta de doi ani de zile, a murit dupa ce s-a intors in casa plina de flacari pentru a-i salva viața animalului sau de companie, un cațeluș. Atat cainele, cat și cațelul și-au pierdut viața in incendiu.

- Incidentul s-a produs in orasul Belgorod, Rusia, transmite NTV.Potrivit unor informatii, adolescentul isi batea soc demult de profesor, iar conducerea școlii nu știa despre conflict pana cand imaginile scandaloase a aparut pe Internet.