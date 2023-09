Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc in judetul Neamt, un barbat pierzandu-si viata in incendiul care i-a cuprins gospodaria. Consatenii l-au scos din flacari, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea sa

- Sute de oameni au fost evacuați imediat, iar autoritațile locale au luat masuri de siguranța și au reușit sa evacueze zona afectata in cateva minute. La fața locului au sosit echipaje de urgența ale pompierilor, iar acestea depun eforturi pentru a controla situația. In urma degajarii de fum și flacari,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in municipiul Moinești. Flacarile au cuprins patru garaje in care erau depozitate electrocasnice și mobilier. Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in municipiul Moinești, strada Valea Parcului, in urma unui apel care anunța producerea unui…

- La ora 00:13, prin apel la 112 pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o casa situata pe strada Salcamilor in comuna Dumbrava Rosie. La ora 00:13, prin apel la 112 pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o casa situata pe strada Salcamilor in comuna…

- Un alt incendiu de proporții a izbucnit in Romania, marți seara. Flacarile s-au aprins intr-o zona de vegetație din Constanța, aproape de spitalul penitenciarului. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge incendiul devastator și elimina orice pericol in ceea ce ii privește pe oameni.

- Un motociclist a murit dupa ce a intrat in plin intr-un microbuz in care se aflau șapte persoane. Accidentul a avut loc vineri seara, pe DN 72, in Aricestii Rahtivani, la ieșirea din Ploiești spre Targoviște. Potrivit primelor cercetari, accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. Șoferul…

- Pompierii clujeni au fost chemați vineri dimineața, pe data de 30 iunie, sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o bucatarie de vara și la acoperișul unei locuințe din Catunul Calea Lata, in comuna Ciucea, județul Cluj. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la…