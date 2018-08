Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care suferea de sindromul Down si de o forma de autism, Eric Torell, in varsta de 20 de ani, a fost impuscat fatal de politia suedeza. Ofiterii au deschis focul asupra lui, joi dimineata, drept raspuns la „o situatie periculoasa”.

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste mașina pe care o conducea, in Barlad, județul Vaslui. Și in Bacau sunt probleme, iar autoritațile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape ieșit din matca.Potrivit…

- Un barbat de 78 de ani din localitatea Obirsia Closani, judetul Mehedinti, a murit, miercuri seara, iar o femeie este ranita, dupa ce au fost loviti de fulger. Din cauza furtunii, un copac s-a pabusit pe DN 6, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti,…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața, pe drumul care leaga Timișoara de Reșița, in urma caruia un barbat și fiul sau de 15 ani au ajuns la spital. Incidentul s-a petrecut pe DN 58B, intre localitatile timisene Birda si Voiteg. Vina o poarta un sofer de 36 de ani, care se indrepta […]…

- Un atac comis cu cutitul, sâmbata seara, de un barbat, într-un tren de mare viteza din Japonia (shinkansen), s-a soldat cu un mort si doi raniti în stare grava, a informat duminica politia nipona citata de agentia EFE. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Un barbat din judetul Alba, in varsta de 63 de ani, a murit sambata dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla intr-un bazin din statiunea Geoagiu-Bai. Incidentul a fost sesizat prin numarul de urgența 112. Un martor a anuntat ca un barbat a lesinat in timp ce se afla in bazin. […]