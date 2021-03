Un bărbat care i-a ajutat pe autorii atacului de la teatrul Bataclan, arestat în Italia Un algerian a fost arestat in orașul italian Bari, fiind suspectat ca face parte din gruparea terorista Stat Islamic și ca i-a ajutat pe autorii atacurilor care au avut loc in Paris in 2015, informeaza Reuters . Aproximativ 130 de oameni au fost uciși in atacurile desfașurate asupra teatrului Bataclan, dar și asupra restaurantelor și imprejurimilor stadionului Stade de France. Un comunicat al poliției anunța ca barbatul, in varsta de 36 de ani, le-ar fi oferit documente contrafacute autorilor atacurilor. Atacul din Paris, in care alte cateva sute de oameni au fost raniți, a fost cel mai grav… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

