Un bărbat beat s-a urcat pe un stâlp și s-a electrocutat Alerta de gradul zero in comuna Gura Ocniței, satul Sacueni. Polițiștii și echipajele de ambulanța s-au deplasat in satul Sacueni dupa ce la 112 a fost anunțat faptul ca un barbat de aproximativ 50 de ani, sub sub influența bauturilor alcoolice, incearca sa se sinucida urcandu-se pe un stalp de susținere a cablurilor electrice. Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

