Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Marea Britanie nu va uita niciodata modul in care a fost ceruta in casatorie. Iubitul sau a vrut sa-i pregateasca o surpriza, dar lucrurile au luat o turnura neașteptata. Tanarul a aprins sute de lumanari, dupa care a plecat de acasa.

- O tanara din Marea Britanie nu va uita niciodata modul in care a fost ceruta in casatorie. Iubitul sau a vrut sa-i pregateasca o suprpriza, dar lucrurile au luat o turnura neașteptata. Tanarul a aprins sute de lumanari, dupa care a plecat de acasa. Cand s-a intors a gasit intreaga casa mistuita de flacari,…

- a vrut sa iși ceara iubita in casatorie, dar a ramas pe drumuri! Un tanar a pierdut tot ce avea, in cateva clipe.A planuit cererea perfecta in casatorie. Momentul romantic, intrerupt de sirene și de zeci de pompieri: „Nu i-am putut lasa sa intre in casa”

- Un barbat, de 37 de ani, din comuna gorjeana Balteni, a ramas fara mașina pe care o parcase in fața casei. Autoturismul a fost sustras noaptea trecuta de persoane necunoscute. La fata locului s-a deplasat echipa operativa constituita la nivelul subunitații, iar din verificarile efectuate s-a constatat…

- Caz cutremurator! Un barbat și-a injunghiat partenera chiar inainte de a o duce la altar. Cum s-a intamplat totul și prin ce clipe de coșmar trece acum baiețelul victimei? Un barbat și-a injunghiat iubita inainte de nunta Scene șocante in Statele Unite ale Americii! Un barbat și-a injunghiat mortal…

- Un apel la 112 anuna ca un barbat și-a pus capat zilelor, la Sacalaz. In varsta de 32 de ani, acesta s-ar fi certat cu iubita. Inainte de a-și pune capat zilelor, tot de necaz, ar fi baut zdravan. The post Un barbat s-a spanzurat, langa Timișoara, dupa o cearta cu iubita appeared first on Renasterea…

- Un barbat de 47 de ani, din Albești, județul Botoșani, cautat de polițiști dupa ce, vineri dimineața, și-a injunghiat fosta concubina, a fost gasit mort. Acesta s-a aruncat in fața trenului Dorohoi – Botoșani, potrivit Mediafax.

- Ryanair a anuntat ca, de la 1 iulie, va opera 1.000 de zboruri pe zi, insa masurile de siguranta vor fi extrem de stricte. Cel mai mare operator low-cost din Europa anunta ca pasagerii vor trebui sa ceara voie pentru a folosi toaleta, informeaza The Guardian! De asemenea, acestia…