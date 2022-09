Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune neobișnuita a poliției din Traunstein, landul german Bavaria! Pentru ca nu a putut sa-i opreasca vorbaria, soțul a vazut o singura soluție și a sunat la 911, relateaza Bild . In timpul apelului de urgența, barbatul a povestit ca a plecat din casa in gradina adiacenta, fiind, insa, urmarit…

- In data de 3 august 2022, in jurul orei 10,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Abrud au intervenit pe raza localitații Curaturi, din comuna Roșia Montana, de unde a fost semnalat faptul ca un barbat și-ar fi agresat soția. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca in dimineața…

- Politistii din Voluntari au fost sesizati, sambata, de catre un barbat, ca a fost lovit de omul de afaceri Victor Becali, dupa ce parcase autoturismul pe o alee din cartierul Pipera, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O brazilianca si cei doi copii ai sai au fost eliberati de politie in stare avansata de malnutritie dupa ce au fost sechestrati in conditii revoltatoare timp de 17 ani de catre sotul ei la Rio de Janeiro, informeaza vineri surse din politie, relateaza AFP.

- Un barbat de 27 de ani a suferit un accident grav vineri, 8 iulie, in Steinberg am See, landul Bavaria, cand se afla pe puntea superioara a unui autobuz descoperit, inchiriat de la o companie regionale de transport pentru o petrecere, relateaza Bild . Germanul -a ridicat de pe scaun și s-a lovit cu…

- Un barbat din judetul Arges si-a reclamat la Politie sotia, pe motiv ca aceasta face scandal si distruge bunurile din gospodarie. Oamenii legii au aplanat conflictul, au amendat-o pe femeie si au vrut sa emita un ordin de protectie care sa ii interzica acesteia sa se apropie de sotul ei, barbatul…

- Un barbat din comuna suceveana Fantana Mare a sunat la poliție sa reclame ca i-au fost furați peste 40 de baloți de fan pe care ii strinsese de pe un teren care ii aparține. Ulterior, a recunoscut ca se imbatase și a uitat unde a lasat fanul cules. Polițiștii de la Secția Vadu Moldovei au fost sesizați…