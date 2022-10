Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Statele Unite ale Americii care a stat aproape 40 de ani in inchisoare pentru o crima pe care nu a comis-o a fost eliberat dupa ce testele ADN i-au dovedit nevinovatia, transmite sambata agentia DPA, citata de Agerpres. Maurice Hastings, in varsta de 69 de ani, a executat peste 38 de ani…

- Un barbat care a petrecut mai mult de 38 de ani in spatele gratiilor pentru o crima și doua tentative de crima, comise in 1983, a fost eliberat din inchisoare, in California, dupa ce probele ADN au indicat un alt autor al faptelor.

- Un barbat din Domașnea (Caraș-Severin) a chemat polițiștii, carora le-a predat un sac de rafie care conținea aproape 7 kilograme de fragmente vegetale, susceptibile a fi canabis. „Ieri, 10 octombrie, polițiști de la Poliția Stațiunii Baile Herculane au ridicat de la un barbat de 42 de ani, din comuna…

- De ce a fost achitat un barbat din Alba dupa ce fusese condamnat inițial la inchisoare: Nu erau suficiente persoane de fața De ce a fost achitat un barbat din Alba dupa ce fusese condamnat inițial la inchisoare: Nu erau suficiente persoane de fața Deoarece la scandalul provocat de el au asistat prea…

- Un tanar de 29 de ani, din Blaj, care a fost judecat pentru tentativa de omor, a fost condamnat definitiv la șase ani de inchisoare in regim de detenție. R.F. a injunghiat cu doua lovituri de cutit un alt barbat, care a avut nevoie de 35-40 de zile de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc […] The…

- Procuratura Generala informeaza ca, prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din 25 august 2022, un barbat in varsta de 44 ani, originar din Hancești, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru vatamarea intenționata grava a integritații…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pe DN2-E85, in localitatea Calimanești, un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul…

- Ioan Anton, un roman in varsta de 45 de ani, supranumit și „Imparatul”, a fost extradat in Romania dupa ce in urma cu doi ani a fost arestat in Irlanda pentru ca ar fi ordonat uciderea interlopului Virgil Bușa, tatal fostului iubit al fiicei lui Adi Minune. Virgil Bușa a fost urmarit și batut de subalternii…