Un bărbat a refuzat termoscanarea într-un magazin și a devenit recalcitrant. Polițiștii chemați l-au încătușat. VIDEO Mai multi politisti au intervenit la un centru comercial din sectorul 5 din Bucuresti, pentru a aplana un conflict izbucnit dupa ce un barbat a refuzat sa i se ia temperatura corporala la intrarea in spațiul comercial. Barbatul ar fi devenit recalcitrant, astfel ca au fost chemate echipaje de poliție, dar, in urma refuzului de […] The post Un barbat a refuzat termoscanarea intr-un magazin și a devenit recalcitrant. Polițiștii chemați l-au incatușat. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a discutat la telefon cu profesorul Virgil Paunescu, directorul Centrului de Cercetari OncoGen, unde este in lucru un posibil vaccin anti-COVID-19, se arata intr-un comunicat al Ambasadei Marii Britanii la București. Oficialul britanic a spus ca…

- Fostul judecator constituțional Petre Lazaroiu avertizeaza ca toți polițiștii care mai aplica amenzi pe baza ordonanțelor militare se fac vinovați de abuz in serviciu, in condițiile in care amenzile au fost declarate ca fiind neconstituționale. „Polițistul, teoretic, poate sa dea amenzi ca legea nu…

- Polițiștii din Argeș au facut patru percheziții la sediul și punctul de lucru al unei firme și la domiciliile a doua persoane din Mioveni, banuite de fals, uz de fals și folosirea unor acte comerciale falsificate la autoritatea vamala pentru importul unor izolete din China, puse pe masa unor instituții…

- Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, de la Biserica Hagiu, din București, a plans cu lacrimi de mir in timpul Deniei Acatistului Bunei Vestiri, transmite Antena 3. Parintele Cristian Grama a realizat o filmare prin care le-a aratat credincioșilor minunea, in plina pandemie de coronavirus.…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…

- China e cea mai lovita țara de epidemia de coronavirus. Pe acest fond sunt companii care au cautat soluții ca sa rezolve problema. Astfel a aparut un nou tip de echipament pentru poliție, scrie site-ul specializat in tehnologie playtech.ro. Poliția din China a apelat la tehnologia caștilor cu termoviziune.…

- O tona de dezinfectanti, maști și manuși de producție vor ajunge in spitalele care au atat de mare nevoie, dupa ce produsele au fost gasite la prechezițiile facute, joi de polițiștii din Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezițiile polițiștilor de la Investigații criminale și de la Omoruri…