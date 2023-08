Un bărbat a murit strivit în presa de balotat fân Un barbat a murit strivit in presa de balotat fan, el fiind prins in mecanism in timp ce voia sa faca reparatii. Tragedia a avut loc miercuri noapte pe dealul dintre localitatile aradene Beliu si Archis, scrie Agerpres. Barbatul avea 30 de ani si lucra cu un utilaj de balotat fan atasat la tractor. La un moment dat, mecanismul s-ar fi blocat. Barbatul a coborat din capul tractor si a urcat pe utilaj pentru a face reparatii, insa fara sa opreasca motorul. El ar fi cazut in presa si ar fi fost strivit. Echipajul de ambulanta sosit nu a putut decat sa constate decesul. Reprezentantii IPJ Arad fac… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

