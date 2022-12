Un bărbat a murit și o femeie a ajuns la spital în urma unei ciocniri între două mașini și un tractor Un grav accident de circulație a avut loc joi in județul Timiș. Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in urma unei ciocniri intre doua mașini și un tractor. Politistii spun ca barbatul a incercat sa depaseasca un tractor, dar a observat ca din sens opus se apropie un autovehicul si a reintrat pe sensul sau de mers, intrand in coliziune cu partea din spate a tractorului, dupa care a fost proiectat in autoturismul care se deplasa din sensul opus de mers. In urma impactului, conducatorul auto de 55 de ani a decedat, iar sotia sa de 53 de ani, pasagera in autoturism, a fost ranita si transportata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc joi in județul Timiș. Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in urma unei ciocniri intre doua mașini și un tractor, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat de 64 de ani a murit, iar o femeie de 48 de ani a fost grav ranita, dupa ce aceasta, aflata la volanul unei masini, a pierdut controlul volanului si a lovit cu autoturismul un stalp de iluminat. La fata locului a intervenit si un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc in localitatea Periam…

- Un accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DN 68 A, intre localitatile Cosava si Cosevita din judetul Timis, fiind implicate o masina si un TIR. Doua persoane, un tanar de 23 de ani si o femeie, au murit, iar o alta femeie a fost grav ranita. Politistii au deschis dosar penal. Accidentul a avut…

- Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul Statiei de Pompieri Faget, cu 6 subofiteri, o autospeciala de transport personal si victime multiple de la Lugoj cu 3 subofiteri, 2 elicoptere SMURD de la Arad si Caransebes, dar si 2 ambulante…

- Un barbat, o femeie si un copil de un an si jumatate au fost transportati la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, luni seara, in urma impactului cu constructia sensului giratoriu din localitatea Remetea Mare. Biroul de presa al Politiei Timis a informat ca autoturismul era condus…

- La data de 8 octombrie 2022, in jurul orei 19:10, polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Stamora Germana, s-a injunghiat cu un cuțit in picior. Deși au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul de Ambulanța…