- Pe timpul slujbelor de Inviere, 56 de romani au fost asistați medicali la fața locului de catre pompierii care incadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre aceștia au fost transportați la spital. La lacașurile de cult nu s-au inregistrat incendii, transmite Inspectoratul Roman de Urgența.

- Șapte oameni au ajuns la spital in noaptea de Inviere, iar un barbat a murit dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul slujbei. Alte 19 persoane au primit asistența medicala in zona bisericilor.

- Peste 270 de persoane au fost asistate medical de SMURD in Bucuresti si in judetul Ilfov in ultimele 24 de ore, echipajele ISU intervenind in aproape 300 de urgente. Sapte oameni au fost dusi la spital, iar un barbat a murit dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul slujbei. La nivel national,…

- Tragedie in noaptea de Inviere la o biserica din București. Un barbat a facut stop cardio-respirator și s-a prabușit in mulțimea de oameni. Totul s-a intamplat in curtea bisericii de pe aleea Parva, acolo unde un barbat in varsta de 65 de ani a facut stop cardio-respirator. Oamenii au sunat la numarul…

- Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al Univeristații Craiova, a murit la 61 de ani, in aceasta dimineața. Fostul jucator suferea de o boala incurabila și facea tratament de aproape trei ani. Nicolae Tilihoi a fost un jucator de baza in Craiova Maxima. Nicolae Tilihoi a fost descoperit de Corneliu Andrei…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Un medic de 36 de ani, de la Spitalul "Sf. Ioan" din București, a murit in timpul serviciului. ITM și procurorii fac o ancheta pentru a elucida cauzele decesului, fiind considerat accident de munca. Revenim cu detalii....

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…