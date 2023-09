Un bărbat a murit în stațiunea Jupiter, după ce a intrat în apă chiar dacă era arborat steagul roșu Un barbat a murit in stațiunea Jupiter, dupa ce a intrat in apa deși era arborat steagul roșu. Acesta a ignorat avertismentele salvamarilor și a intrat in apa, chiar daca era arborat steagul roșu. Din nefericire, curenții erau prea puternici și acesta nu a mai reușit sa iasa din marea involburata. Tragedia s-a intamplat in stațiunea Jupiter, dupa ce s-a incheiat programul salvamarilor. Barbatul a intrat in valuri și a fost luat de curenți. Oamenii de pe plaja au sunat la 112. Marea era foarte agitata, iar intervenția a fost deosebit de riscanta, insa corpul barbatului a fost recuperat și adus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O zi de distractie si relaxare pe plaja se poate transforma intr o tragedie ingrozitoare in momentul in care nu ascultam recomandarile salvamarilor. Au fost zile negre pe litoral. Mai multe persoane au fost scoase din apele involburate ale Marii Negre. Din nefericire, unele au decedat. Intr un gest…

- Politistii din Constanța au deschis un dosar penal, in cazul turiștilor din stațiunea Eforie Nord care s-au luat la bataie cu salvamarii de pe plaja. Aceștia nu ii lasau sa intre in marea agitata, cu valuri inalte. De altfel, era arborat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul era interzis. Inspectoratul…

- Trei oameni au murit, iar alti doi au fost salvati si transportati la spital, dupa ce s-au aventurat in marea agitata, la Mamaia. Oamenii aflati pe plaja au format un lant uman pentru a-i salva. Medicii au incercat mai bine de o ora sa ii resusciteze pe cei trei oameni adusi la mal inconstienti, insa…

- Val de tragedii pe litoral! Patru oameni si au gasit sfarsitul in mare, in valuri de cativa metri. In Mamaia, trei barbati au murit incercand sa salveze o fata de 16 ani, luata de curenti. Turistii au format un lant uman pentru salvarea lor, dar din pacate medicii nu i-au mai putut resuscita. Salvamarii…

- In județul Bihor, un barbat a murit dupa ce a fost prins intre o basculanta și peretele unei case. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Iar in apropiere de Capitala, un alt barbat a murit dupa ce a fost lovit de un tren care trebuia sa ajunga in Constanța. }n…

- Marea este agitata zilele acestea in statiunile de pe litoral, astfel ca salvamarii sunt in alerta continua pentru a interveni in ajutorul turistilor care se aventureaza in larg si risca sa nu mai ajunga in siguranta la mal. Un astfel de caz a fost surprins astpazi pe plaja din eforie Nord acolo unde…

- In fiecare sezon estival, echipajele SMURD, ale Serviciului de Ambulanta Judetean, dar si salvamarii depun eforturi pentru a salva cel putin o persoana de la inec.In weekend ul care tocmai s a incheiat, judetul Constanta a fost sub avertizare Cod galben de vreme nefavorabila, fenomenele anuntate fiind…

- Un turist roman a murit inecat, sambata, in valurile marii Ionice in timp ce se afla in concediu pe insula Lefkada. Barbatul de 50 de ani se afla in concediu impreuna cu soția sa. Tragedia s-a intamplat in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada. A ignorat avertismentele salvamarilor…