- Un tragic accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe raza satului Calugareni. Un autoturism a lovit un stalp, s-a rasturnat iar conducatorul auto a murit. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare au intervenit la ieșire din Calugareni catre Bodrog…

- Potrivit IPJ Prahova, in jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați telefonic de catre mecanicul unui trenu, despre faptul ca pe ruta București – Brazi, este o persoana decedata, dupa ce a fost lovita de tren.Traficul feroviar a fost…

- Un barbat in varsta de 65 de ani, care a cazut de pe telescaun, in Masivul Parang, a murit. Poliția face ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia. Un barbat de 65 de ani din Petrila a cazut duminica din telescaun, in Masivul Parang, de la o inalțime de aproximativ 6-8 metri. El a […] Articolul…

- Un barbat din Lugoj, in varsta de 37 de ani, care conducea o autoutilitara, a fost implicat intr-un teribil accident produs pe DN 79, in județul Arad, soldat cu doua persoane decedate și alte doua ranite grav. “In aceasta noapte, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79,…

- Inca o tragedie pe șoselele din Romania! Un accident infiorator a avut loc astazi, 3 iulie, pe un drum din Arad. O femeie și un barbat s-au stins din viața, dupa ce mașina in care se aflau a fost strivita efectiv de un tractor. Din pacate, medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru cele doua victime,…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ 709B din județul Arad, la ieșirea din localitatea Graniceri spre localitatea Șiclau, unde o mașina și un tractor s-au ciocnit violent. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate, iar circulația a fost blocata complet. La fața…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 58, pe raza localitații Soceni,acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit. A intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu un echipaj SMURD și doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale. The post Accident cu trei victime pe o șosea din vestul țarii…