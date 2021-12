Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Piatra-Neamț a murit dupa ce a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuia. Acesta ar fi incercat sa intre in propriul apartament prin balcon, pentru ca nu avea cheia la el.

- Un nou incident a avut loc, luni, la Spitalul Județean din Ploiești, județul Prahova: un barbat de 67 de ani, internat, s-a aruncat de la etajul 5 al cladirii. Poliția Prahova a fost anunțata cu puțin timp i...

- In urma cu puțin timp, un pacient de 70 de ani s-a aruncat de la etajul 7 al Institutului Fundeni din Capitala. Scene de groaza la Institutul Fundeni din Capitala In cursul zilei de astazi, un pacient in varsta de 70 de ani s-a aruncat de la etajul șapte al Institutului Fundeni din București. In […]…

- Un medic in varsta de 33 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al V-lea al unui hotel din Cluj-Napoca, a informat joi IPJ Cluj. ”Politia a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112, la data de 20 octombrie, in jurul orei 08.00, cu privire la faptul ca o persoana […] Articolul S-a aruncat in…

- Un pacient s-a aruncat in gol, joi, de la etajul 8 al Spitalului Clinic Judetean "Sfantul Apostol Andrei" din Galati, el decedand la impactul cu solul. Politia si conducerea spitalului au demarat anchete. Potrivit IPJ Galati, un barbat de 81 de ani s-a aruncat, joi, in gol de la etajul 8 al Spitalului…

- Un barbat de 38 de ani din Calarași s-a aruncat in gol de la etajul noua al unui bloc de locuințe din capitala. Tragedia a avut loc astazi, in jurul ore 10:12, pe strada Ion Creanga, din sectorul Buiucani al capitalei.