Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe raza localitații Bogata, informeaza ISU Suceava. Mai excact, autoturismul s-a rasturnat de pe podul peste raul Moldova care leaga localitațile Baia și Bogata. ”Au rezultat doua victime dintre care una este inconștienta. Una dintre victime, un…

- ACCIDENT rutier la Petrești: Un barbat de 56 de ani a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina ACCIDENT rutier la Petrești: Un barbat de 56 de ani a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina Un accident rutier a avut loc sambata, 6 noiembrie 2021, in jurul orei 07.00, pe strada Valea Sebeșului,…

- Un autoturism s-a rasturnat, joi dupa masa, pe raza localitații Mugesti, care aparține de orașul Cugir. Incidentul a avut loc intr-o zona de munte și nu pe un drum public. Echipajul SMURD care a intervenit la fata locului a declarat decesul victimei, un barbat de 35 de ani. Acesta se afla la volanul…

- Un sofer in varsta de 44 de ani a fost ranit grav si a decedat la spital, joi, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN7, in judetul Arad, potrivit Agerpres. "Un barbat din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Pecica spre Nadlac, la km 571+240 m a parasit…

- Un barbat a murit și o femeie a fost ranita grav, duminica dimineața, dupa ce mașina lor a parasit drumul și s-a rasturnat, pe DN2, in Urziceni, conform Mediafax. Potrivit ISU Ialomița, in accidentul produs pe raza municipiului Urziceni, pe DN 2, a fost implicata o singura mașina, care s-a…

- O mașina s-a rasturnat miercuri seara pe o strada din Cernica, județul Ilfov. In urma accidentului, șoferul mașinii și o pasagera au murit, iar un alt barbat a fost transportat la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada…

- Accident cumplit in Borșa! Un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 25 de metri. Barbatul era tatal a doi copii, era casatorit de mai mulți ani si conducea o firma de constructii din tara. Un alt barbat care se…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…