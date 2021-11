Un bărbat a murit după ce a participat la o o petrecere COVID ca să se infecteze intenționat cu virusul „Corona party” sunt unele petreceri in care tineri pozitivi se intalnesc cu alti tineri pentru a lua virusul. Din pacate, un barbat a murit dupa ce a mers la o petrecere de acest tip pentru a se infecta intenționat. Barbatul de 55 de ani a murit in Austria, dupa ce a participat la petrecerea din regiunea Tirolul de Sud din nordul Italiei. El este doar unul dintre internații infectați in urma mai multor petreceri Covid care au avut loc in Italia in ultimele saptamani, informeaza presa locala. Petrecerile care au drept scop infectarea cu SARS-COV-2 sunt tot mai intalnite in Europa. E un curent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

