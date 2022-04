Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a furat, duminica, o mașina care era parcata in localitatea Pecica, județul Arad, și a condus-o cațiva kilometri, pana cand a lovit un cap de pod. In urma impactului, barbatul a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O femeie de 38 de ani a fost victima unui accident fatal petrecut in Ialomița, pe DN2, intre localitațile Movilița și Sinești. Șoferița a murit dupa ce mașina ei s-a izbit de doua TIR-uri.

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar, in…

- Joi seara Poliția Municipiului Radauți a fost sesizata ca pe strada 1 Mai din localitate s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe raza municipiului Radauți, la intersecția cu strada 1 Mai,…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție, pe raza municipiului Iași, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt in scop de folosința, furt calificat și tentativa la furt calificat. Din investigațiile efectuate pana…

- Dupa teribilul accident de astazi dimineața la Iași, un alt accident grav a avut loc la Bran, acolo unde un TIR, o mașina și o duba s-au ciocnit. Impactul dintre cele trei a avut loc in zona Cheile Castelului. Din pacate, unul dintre șoferi a murit pe loc. Alt accident grav, soldat cu o victima […]…

- Accident grav in Mehedinți! O persoana s-a stins din viața, iar alta a ajuns in stare grava la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de o alta mașina. Iata cum a avut loc tragedia!