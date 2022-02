Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul sfarșit tragic care a avut loc pe fondul de vanatoare Deta in urma cu o saptamana s-a repetat, de aceasta data in județul Arad. In jurul orei 22, sambata seara, participanții la o vanatoare organizata și autorizata in Sintea Mare au anunțat un accident grav. Un barbat in varsta de 41 de ani…

- Un barbat a murit, sambata seara, dupa ce a a fost impușcat accidental de partenerul sau la o partida de vanatoare autorizata din judetul Arad. Cei doi se aflau pe fondul de vanatoare din extravilanul localitații Sintea Mare. Un tanar vanator de 21 de ani nu ar fi asigurat corespunzator pușca, arma…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a murit in aceasta dimineața dupa ce a fost impușcat in timpul unei partide de vanatoare care avea loc in zona localitații timișene Deta. „Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din Deta a fost organizata o […]…

- O tragedie s-a petrecut, sambata dimineața, in județul Timiș. Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din Deta a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani a fost impușcat accidental de un alt barbat, de aceeași…

- Un barbat de 35 de ani a fost grav ranit in timpul unei partide de vanatoare organizate sambata, 12 februarie, in Timis. El a fost impuscat accidental in piept. Nu se stiu inca detaliile incidentului.

- Un grav accident de munca a avut loc in Pitești, asta dupa ce peste un barbat de 43 de ani s-a prabușit un mal de pamant. Din pacate, muncitorul nu a supraviețuit, iar cadrele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul.

- Un minor de 14 ani, din comuna Maeriste, a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat accidental.Din primele informatii incidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, intr o padure.Minorul ar fi fost impuscat de un barbat de 63 de ani, cu o arma de vanatoare pentru care nu detinea autorizatie.Potrivit…

- Un barbat și-a impușcat accidental colegul de vanatoare in extravilanul localitații Baccealia. Cazul a avut loc astazi, oamenii legii au pornit o cauza penala pe faptul lipsirii de viața din imprudența.