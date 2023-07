Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ialomita au deschis o ancheta, dupa ce un barbat de 32 de ani a murit la domiciliul sau, noaptea trecuta, in la scurt timp dupa ce fusese consultat si tratat in spitalul din Urziceni.

- Cazul copilașului gasit desculț pe o strada din Micești: Dosar penal pentru neglijența in serviciu. Ce au descoperit polițiștii Cazul copilașului gasit desculț pe o strada din Micești: Dosar penal pentru neglijența in serviciu. Ce au descoperit polițiștii La data de 13 iulie 2023, in urma apariției…

- Tragedie cumplita pentru o familie din Cluj! O fetița de 3 ani a murit dupa ce ar fi cazut in groapa sapata de tatal ei in curtea casei, intr-un moment de neatenție. Salvatorii care au ajuns la fața locului au crezut inițial ca fata s-a inecat cu un bol alimentar.Doua echipaje SMURD, dintre care unul…

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul tinerei lovite mortal de tren ieri, 16 mai 2023, in zona stației CFR Vințu de Jos. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 8.30 dimineața despre producerea unui accident feroviar, fiind implicat trenul trenul Intercity 347, Curtici –…

- Joi, 4 mai 2023, in jurul orei 13.40, un barbat de 45 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 107, in direcția Tarnaveni – Blaj, a intrat in coliziune cu un camion, condus, din sens opus, de un barbat de 33 de ani, din municipiul Blaj. In urma […] The post DOSAR…

- TRAGEDIA de pe DJ 107, langa Cetatea de Balta: S-a deschis un DOSAR PENAL pentru ucidere din culpa TRAGEDIA de pe DJ 107, langa Cetatea de Balta: S-a deschis un DOSAR PENAL pentru ucidere din culpa In urma tragediei care s-a petrecut ieri, 4 mai, pe DJ 107, polițiștii au deschis un dosar penal. La data…

- La data de 30 Aprilie a.c, polițiștii Compartimentului de Ordine Publica Bacau au fost sesizați prin 112, de catre un barbat de 57 de ani, din comuna Letea-Veche, cu privire la faptul ca, a observat un cadavru in canalul de pe raul Bistrița. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, din primele…

- Un tanar a fost gasit spanzurat, marti, in anexa unei spalatorii auto din Timisoara. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, scrie News.ro. Potrivit anchetatorilor, tanarul de 28 de ani ar fi avut de-a lungul timpului mai multe tentative de a-si lua viata. El era angajat al spalatoriei…