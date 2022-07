Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani a decedat, sambata seara, in comuna prahoveana Floresti, dupa ce a cazut in santul sapat in timpul unor lucrari de canalizare, Politia deschizand un dosar penal pentru ucidere din culpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vineri, 15 iulie, in jurul orelor 19:57, lucratorii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au fost sesizați despre faptul ca pe DN 2E, pe raza localitații Varfu Dealului, s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. S-a stabilit ca un barbat de 62 ani, din…

- Tragedia s-a petrecut in timpul banchetului, copilul retragandu-se de pe ringul de dans catre masa, insa nu s-a mai putut ridica de pe scaun. Tragedie cumplita in judetul Suceava, unde un copil in varsta de 14 ani a murit la banchetul unde el, impreuna cu colegii sai, sarbatoreau finalul de an. Elevii…

- Unui baiat de 14 ani i s a facut rau in noaptea de vineri spre sambata, 18 iunie, in timp ce elevii unei clasa a VIII a din Suceava participau la banchetul de dupa absolvire, la un restaurant din Suceava. In timp ce copiii dansau, baiatul s a asezat pe un scaun si s a sprijinit cu capul pe masa. Tatal…

- Un barbat din Ploiesti a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant cand ii oferea 300 de euro unui politist pentru a nu ii deschide dosar penal intrucat a condus fara permis si sub influenta cannabisului, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat din Ocnișoara a murit dupa ce a cazut intr-o groapa lasata nesemnalizata. Dosar penal pentru ucidere din culpa Un dosar penal pentru ucidere din culpa este deschis in cazul unui barbat din satul Ocnișoara, care a murit inecat, dupa ce a cazut intr-o groapa sapata pe marginea drumului. Groapa…

- La data de 10 mai a.c., in jurul orei 15.40, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost lovita mortal de un tren.

- Politistii din Targoviste au fost chemati, in a doua zi de Paste, sa investigheze cazul tragic al unui barbat in varsta de 61 de ani, care s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului in care locuia.