- Un barbat a sarit de pe placa sa de surf direct pe un rechin care ii atacase soția și a lovit in mod repetat animalul pana cand l-a facut sa plece, scrie BBC, care preia relatari din presa australiana, scrie Digi24. Chantelle Doyle, in varsta de 35 de ani, facea surf in largul plajei Shelly din Port…

- Un barbat din comuna Saliștea a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea soția. Este cercetat pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit in localitatea…

- In data de 23.06.2020, in jurul orei 20:40, politistii au fost sesizati de o femeie din comuna Vata de Jos cu privire la faptul ca sotul sau, un barbat in varsta de 33 de ani, a agresat-o. In urma sesizarii, in cel mai scurt timp, la fata locului s-a deplasat o patrula de intervenție, care…

- Incidentul s-a petrecut astazi si, din ce a povestit fiica acestuia medicilor, explozia s-ar fi produs cand a vrut sa aprinda lumina la bucatarie. Sotia batranului a avut noroc, a scapat cu arsuri superficiale, ea dormind intr-o alta camera. "Pacientul se afla sedat si intubat la UPU, ventilat mecanic.…

- Moarte tragica pentru un batran in varsta de 70 de ani, din Botoșani. Bolnav de cancer, Vasile Țurcanu a fost plimbat toata noaptea cu ambulanța, dupa ce a acuzat stari de rau. Dupa ce a fost purtat din spital in spital, a murit la Dorohoi, urland din cauza durerilor. Țipetele i-au fost auzite la telefon…