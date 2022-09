Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca dorea sa micșoreze costurile cu electricitatea, un barbat de 50 de ani a renunțat la incalzire și a pornit gratarul cu carbuni in mijlocul sufrageriei din apartamentul sau din Muhldorf am Inn. Proprietarul, soția și nepotul au ajuns la spital cu intoxicație cu monoxid de de carbon, a transmis…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, joi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementari care se vor aplica pana pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrica și gaze naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara a avut loc vineri, 26 august, pe o artera principala din municipiul Dej. In urma accidentului a fost transportat la spital un barbat in varsta de 64 de ani. „La data de 26 august a.c., polițiștii au intervenit…

- Experiența traumatizanta pentru un barbat de 51 de ani, in județul Timiș. El a ajuns la spital cu rani pe tot corpul dupa ce a fost atacat de șase caini, pe drumul dintre doua localitați. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Ieri, 31 iulie 2022, in jurul orei 22.00, pe DJ 107H, in localitatea Șard, un barbat de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un barbat de 43 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului, o minora de […] The post…

- Azi, la ora 16.50, polițiștii Serviciului Rutier au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs pe D.N. 1C. Polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Baia Mare inspre Tauții-Magherauș, de catre un barbat de 53 de ani din Baița, a intrat in coliziune frontala cu un…

- Vaccinul Varilrix, pentru imunizarea impotriva varicelei lipseste, din farmacii. Medicul Gindrovel Dumitra, presedintele Comitetului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina a Familiei a explicat pentru News.ro ca vaccinul impotriva varicelei este contra cost si ca ar trebui introdus…

- Doi turiști au fost loviți de fulger in Bistrița-Nasaud cand se adaposteau sub un foișor. Este vorba despre un timișorean care a murit in urma incidentului și un clujean care a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale.