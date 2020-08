Stiri pe aceeasi tema

Polițiștii au descoperit marți dimineața, in urma unei sesizari, un barbat care iși ducea tatal mort, intr-un vehicul ...

- Momentul in care un barbat din localitatea Murgeni, județul Vaslui, este lovit intr-o confruntare violenta dintre clanurile interlope din zona a fost surprins de camerele de supravegere. Imaginile au fost facute publice, vineri seara, de catre Sindicatul Europol. Joi seara a fost alerta in localitatea…

- Politia Romana atrage atentia ca au aparut profitori pe site-urile care vand obiecte second-hand care cer datele de pe card si solicita atentia in momentul in care sunt cerute astfel de date. Politistii explica si cum opereaza infractorii.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit…

- Politia Romana semnaleaza ca au aparut profitori pe site-urile care vand obiecte second-hand care cer datele de pe card si solicita atentia in momentul in care sunt cerute astfel de date, informeaza News.ro. "Ochii mari unde "arunci" cu datele de pe card", atrage atentia Politia Romana, intr-o postare…

- Politia Romana atrage atentia ca au aparut profitori pe site-urile care vand obiecte second-hand care cer datele de pe card si solicita atentia in momentul in care sunt cerute astfel de date. Politistii explica si cum opereaza infractorii. „Ochii mari unde «arunci» cu datele de pe card”, a…

- Doi turisti au alertat, duminica, echipele Salvamont de la Petrosani, judetul Hunedoara, dupa ce au gasit, pe o poteca secundara din Masivul Parang, zona Caldari Mija, cadavrul unui barbat. Politistii au deschis o ... The post Barbat gasit mort pe munte, in județul Hunedoara. Victima a fost descoperita…

- Politistii de frontiera din Bihor descopera, pe langa migranti, si romani care incearca sa treaca granita fraudulos. Recent, l-au gasit pe... The post Ce „capturi” mai fac politistii la frontiera cu Ungaria: Un barbat cautat pentru a fi bagat la puscarie a incercat sa intre in tara cu pasaportul „unei…

- Polițiștii verifica o amenințare cu moartea, virala pe Facebook, la adresa lui Raed Arafat: ”Eu o sa fiu acela care o sa te ingroape langa un porc intr-un mormant de piatra!/Am primit dreptul de a ucide in numele poporului roman”. Pe pagina unui barbat din Alba, Raul Coltor, a fost publicat un mesaj…