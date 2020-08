Un bărbat a fost ucis de un urs polar în arhipelagul norvegian Svalbard Un barbat a fost ucis de un urs polar in arhipelagul norvegian Svalbard, au anuntat vineri autoritatile locale, care au precizat ca incidentul reprezinta cel de-al saselea atac mortal de acest tip comis in aproape 50 de ani in aceasta zona din Arctica, informeaza AFP. Incidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri intr-un camping aflat in apropiere de Longyearbyen, capitala acestui teritoriu, la o distanta de aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord. Grav ranit, barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a murit la scurt timp dupa atac, a precizat Biroul guvernatorului local intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

