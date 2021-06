Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 25 iunie 2021, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat pe un barbat, de 51 de ani, din comuna Micasasa, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, pe strada Principala, din comuna Valea Lunga, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Un tanar de 16 ani din comuna Lupșa și un barbat din comuna Bucerdea Granoasa sunt cercetați de polițiștii din Alba dupa ce au fost prinși, duminica, in timp ce conduceau o motocicleta respectiv o mașina, fara sa dețina permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iunie 2021, in jurul orei 08.40, polițiștii…

- Un barbat din comuna Poiana Vadului s-a ales cu dosar penal și un ordin de protecție pe numele sau dupa ce și-ar fi agresat tatal. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 iunie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați, de catre un barbat, de 62 de ani, din comuna Poiana Vadului, […]…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Rimetea s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul unui autoturism, baut și fara permis. Etilotestul a indicat alcoolemie de 0,95. Potrivit IPJ Alba, marți, 8 iunie, in jurul orei 11.15, polițiștii din Livezile au depistat un barbat de 47 de ani, din […]…

- Un barbat din comuna Saliștea, județul Alba, este cerut de autoritațile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de loviri și amenințari. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare, iar joi, 20 mai, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat și reținut, pe raza…

- Barbat din Bihor, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie de 0.97 mg/l Barbat din Bihor, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie de 0.97 mg/l La data de 10 mai 2021, in jurul orei 23.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat…

- Un barbat din comuna Radești a fost prins in flagrant in timp ce transporta furaje furate de pe un teren agricol. Acum barbatul este cercetat pentru furt. Potrivit IPJ Alba, in seara zilei de 29 martie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au prins, in flagrant delict, pe un barbat de 44…