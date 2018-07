Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 13 Brasov - Targu Mures, in urma unui accident petrecut marti seara in zona localitatii Rotbav, in jurul orei 20,00, intre doua autoturisme, in urma caruia o persoana a fost ranita, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Ionut Matin,…

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste masina pe care o conducea, in Barlad, judetul Vaslui. Si in Bacau sunt probleme, iar autoritatile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape iesit din matca. Circulatia…

- Un barbat din Bucuresti care a intrat cu motocicleta in zona pietonala din Piata Sfatului din Brasov si l-a lovit cu piciorul pe politistul local aflat in timpul serviciului care l-a informat ca va fi sanctionat, a fost arestat pentru 30 de zile. El este cercetat pentru ultraj.

- Un minor in varsta de 6 ani, din Panciu, nesupravegheat fiind, a fost acroșat ușor in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, de un autoturism, condus de o femeie in varsta de 37 de ani. Minorul s-a angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, moment in care a fost acroșat și accidentat…

- O fetita in varsta de 9 ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentata de un autoturism, in timp ce incerca sa traverseze prin loc nepermis. Accidentul s-a petrecut duminica seara, pe strada Aleea Constructorilor din cartierul Tractorul. Minora a trecut strada fara sa se asigure si prin loc nepermis,…

- Zeci de perchezitii au avut loc joi, in judetele Mures, Brasov, Hunedoara, Buzau, Caras-Severin, Ilfov, Iasi, Galati, Harghita si Teleorman, precum si in Bucuresti, intr-un dosar penal vizand comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Politiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mureș,…

- Un minor a fost ranit de o masina in timp ce traversa neregulamentar o strada din Suceava. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 11:00, pe strada Alexandru cel Bun. Ajuns in apropierea gradinitei din zona, soferul, un barbat de 39 de ani, din comuna Ipotești a surprins și accidentat ușor un minor…