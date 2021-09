Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit decedat, luni, intr-un autoturism in care locuia de circa doua saptamani, in parcarea unui centru comercial din orasul Bragadiru. La data de 13 septembrie, ora 19,28, politistii din cadrul Politiei Orasului Bragadiru au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca…

- Un barbat a fost gasit decedat, luni, intr-un autoturism in care locuia de circa doua saptamani, in parcarea unui centru comercial din orasul Bragadiru. La data de 13 septembrie, ora 19,28, politistii din cadrul Politiei Orasului Bragadiru au fost sesizati de catre un barbat cu privire la…

- Retinuti pentru furt calificat, complicitate la furt calificat si inselaciune. La data de 18 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat 3 barbati, de 31, 40 si 44 de ani, banuiti de savarsirea infractiunilor de furt calificat, complicitate la furt calificat…

- Trei persoane din Alba sunt banuite ca ar fi inselat peste 100 de persoane, prejudiciindu-le cu peste 12.000 de lei, dupa ce ar fi preluat si prezentat, pe o retea de socializare, noua cazuri ale unor persoane bolnave care ar fi necesitat tratament medical si ar fi pus la dispozitie conturi bancare…

- Un tanar de 24 de ani din Botosani a fost retinut dupa ce, pe fondul unui conflict spontan, a injunghiat in omoplat, in parcarea din apropierea unui local, un politist care era in timpul liber, anunța Agerpres. Luni, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au emis ordonanta…

- Ieri, 22 iunie 2021, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au identificat și reținut un barbat, de 37 de ani, din Cugir, care este posesorul unui mandat de arestare preventiva, emis de Tribunalul Alba. Barbatul este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud fac joi opt perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil. Avand complicitatea soferilor unor camioane, angajatii unei statii de carburanti ar fi sustras peste 1.000 de litri de motorina. ”La data de 17 iunie 2021,…