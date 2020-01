Un bărbat a fost găsit decedat sub o țeavă în zona Hațegului Un apel primit la 112, in jurul orei 17.45, anunța ca exista o persoana prinsa sub o țeava in zona Totești. Echipajul SAJ de la Hațeg ajuns la fața locului a gasit un barbat de aproximativ 55-60 de ani decedat, cu politraumatism sever, multiple leziuni la nivelul capului și membrelor inferioare, prins sub o țeava de mari dimensiuni.

Poliția și pompierii sunt la fața locului. Revenim cu detalii. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

