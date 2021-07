Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este dirijat pe DJ203K, la Cernatești, in urma unui accident de circulație soldat cu ranirea grava a unui barbat. „Din primele date se pare ca un pieton a fost lovit de un autovehicul.” , anunța IPJ Buzau. La acest moment, personalul medical trimis la fața locului incearca sa resusciteze victima.…

- Un barbat si o femeie, domiciliati in judetul Arad, respectiv Neamt, insotiti de 3 copii minori, au fost gasiti intr-una dintre casutele de lemn amplasate pe Bulevardul Castanilor din Ploiesti, de un echipaj al Politiei Locale care patrula zona. Se pare ca cei doi adulti venisera sa munceasca…

- Un accident rutier produs marti, 25 mai, in comuna Poiana Teiului s-a soldat cu o victima. Salvatorii nemteni, deplasati la locul accidentului, incearca sa resusciteze un batran in varsta de 85 de ani. “Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier pe raza comunei…

- Așa cum am fost invațați, atunci cand avem vreo problema grava apelam la numarul de urgența, 112 in Romania. Dar ce te faci cand tu, ca polițist, primești 27.000 de apeluri, intr-o singura luna? Faci ce au facut, de fapt, autoritațile franceze atunci cand s-au vazut in aceasta situație. Record de 27.000…

- Salvamontistii maramureseni au intervenit in urma unui apel la 112 in care un turist anunta ca in zona Vf. Iricau, pe marginea potecii, se afla un barbat cazut, inconstient, fara semne vitale. Salvamontistii s-au deplasat de urgenta in zona menționata. Prezenți la fata locului au fost si criminalistii…

- La fața locului au intervenit echipaje medicale SMURD și SAJ. Din pacate in ciuda eforturilor depuse de medici, a fost declarat decesul.Este vorba despre un barbat, de 36 de ani, din județul Ilfov, care facea kitesurfing, iar la un moment dat a pierdut controlul kite-ului și a cazut in apa.In cauza…

- Cadavrul unei femei a fost gasit in raul Mureș. Un barbat a vazut corpul care plutea și a sunat la Poliție. Femeia era cautata de o saptamana, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Arad, un barbat a sunat vineri la numarul unic de urgența 112 pentru a anunța ca in zona plajei Zori de zi, din Padurea…