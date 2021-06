Stiri pe aceeasi tema

- Șobolanii și-au facut de cap cu cablurile. Cateva semafoare din Capitala nu au mai funcționat, iar traficul a fost ingreunat. Miercuri, in jurul orei 14.00, semafoarele din intersecția Bd. Unirii cu Str. Nerva Traian s-au defectat, iar traficul rutier a fost ingreunat mai bine de o ora. La fața locului…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Momentele dramatice au avut loc cu doar 2 minute inainte de a se fluiera sfarșitul primei reprize dintre Danemarca și Finlanda, al doilea meci din cadrul Campionatului European de Fotbal. Jucatorul danez Christian Eriksen s-a prabusit pe gazon si si-a pierdut cunostinta. A fost resuscitat direct pe…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM…

- Un geamantan suspect a fost gasit, joi, in apropierea Palatului Cotroceni. Zona a fost imprejmuita, la fața locului fiind politisti, pompieri și pirotehniști. Alarma a fost data dupa ce trecatorii au observant geamantanul abandonat intr-o stație a STB, in zona Caminului Leu din Capitala. La fața locului…

- Un elev de 8 ani de la o școala din Capitala a fost ranit, luni, dupa ce un dulap s-a prabușit peste el. Accidentul ar fi avut loc la Școala Gimnaziala Nr.206 din cartierul Drumul Taberei. Potrivit primelor informații, personalul medical sosit la fața locului i-a acordat elevului ingrijiri medicale,…

- In Bucuresti, purtarea mastii ramane obligatorie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza. Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis, in sedinta de sambata, impunerea obligativitatii purtarii mastii de…