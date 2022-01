Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoutilitare s-au ciocnit pe raza localitații Boroaia, informeaza ISU Suceava. O persoana in varsta de aproximativ 58 de ani a fost transportata la spital. Au intervenit militarii Detașamentului Falticeni cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2). The post Doua…

- Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat astazi, 12 ianuarie o intervenție pentru a transporta din orașul Glodeni spre municipiul Chișinau un barbat in varsta de 60 de ani, care a suportat un politraumatism cranio-cerebral in urma unui accident rutier.

- Doua tinere de 17 ani au ajuns la spital in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini pe raza localitații Marginea. La fața locului au intervenit pompierii militarii ai Detașamentului Radauți cu modulul SMURD (cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2) cu sprijinul…

- La data de 28.12.2021, in jurul orei 15:45, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 A in afara municipiului Radauți, un barbat de 70 de ani a efectuat o manevra de intoarcere, moment in care a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 31 de ani din […]…

- O coliziune intre doua autoturisme a avut loc in aceasta seara pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, informeaza ISU Suceava. ”Un barbat in varsta de 40 de ani este transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Intervin pompierii militari cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare…

- Soferul care circula regulamentar a fost ranit si transportat la spital.„La sosirea la locul interventiei s-a constatat ca in accident au fost implicati patru adulti si doi copii aflati in doua autoturisme. Dupa triajul medical efectuat de catre medicul SAJ Jimbolia s-a constat ca soferul unuia dintre…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN-CRD Radauți, la intersecția cu strada Recoltei, un barbat de 43 de ani din localitatea Volovaț a patruns pe sensul opus de mers, in momentul efectuarii unei manevre de viraj la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu autoturismul angajat in depașirea sa,…

- Polițiștii Biroului rutier au intervenit la un accident rutier petrecut pe Drumul Județean 678, din comuna Budești, soldat cu ranirea unei minore de 14 ani. Din primele date, aceasta ar fi traversat strada, fiind acroșata de un autoturism condus de o femeie din comuna Budești. A fost transportata la…