Un baraj slăbit de ploi amenință 7 milioane de oameni Armata chineza a avertizat marți, 20 iulie, despre riscul iminent al ruperii unui baraj din centrul țarii, supus ploilor diluviene. Comandamentul regional al Armatei Populare de Eliberare a declarat intr-un comunicat ca a aparut o breșa de 20 de metri in barajul Yihetan din orașul Luoyang (șapte milioane de locuitori) , in provincia Henan și […] The post Un baraj slabit de ploi amenința 7 milioane de oameni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

