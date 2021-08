Un bănuț găsit pe câmp se vinde cu o sumă amețitoare Ce va spun 200.000 de lire sterline? Cu aceasta suma se poate vinde la licitație o moneda anglo-saxona de aur extrem de rara descoperita pe un camp din Wiltshire, Marea Britanie. Cu o greutate sub 5 grame, aceasta moneda de aur de 30 de penny a fost batuta in timpul regelui Egbert din Saxonia de […] The post Un banuț gasit pe camp se vinde cu o suma amețitoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O moneda anglo-saxona de aur extrem de rara descoperita pe un camp din Wiltshire, Marea Britanie, ar putea fi vanduta cu 200.000 de lire la o licitatie, potrivit expertilor, relateaza The Independent luni. Cu o greutate sub 5 grame, aceasta moneda de aur de 30 de penny a fost batuta in timpul…

