- UPDATE Politia Capitalei face investigatii in cadrul unui dosar penal dupa ce o bucata de balcon s-a prabusit, sambata, pe strada Selari din Centrul Vechi al Bucurestiului, peste doua masini. Proprietarii autoturismelor au depus plangere, transmit politistii.

- Sorana, fosta componenta a trupei ASIA, a fost implicata intr-un accident de mașina in Capitala. Vedeta a povestit despre incidentul in care a fost implicata in cadrul unei emisiuni de televiziune. Sorana, care a trecut prin momente de depresie , a avut accident de mașina. Cantareața a oferit detalii…

- Imagini desprinse parca din filme au fost surprinse de camerele de supraveghere intr-o benzinarie din Capitala. Pare o cascadorie, dar scena socanta este reala si s-ar fi putut incheia dramatic.

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Pasajul Obor din Capitala este blocat de aproape doua ore, pe sensul de mers spre soseaua Stefan cel Mare, in urma unui grav accident rutier. Un tanar de 22 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a derapat cu masina si s-a izbit puternic de un stalp din pasaj.