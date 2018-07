Un baimarean va primi din partea conducerii Politiei Maramures o diploma de multumire. Afla motivul

Stiri pe aceeasi tema

- Siguranta este un fenomen atat de complex incat nu poate fi asigurata fara participarea fiecarui membru al societatii. Cetateanul este principalul partener al politiei in procesul de detectare si rezolvare a problemelor ce afecteaza siguranta unei comunitati. Pornind de la asteptarile cetatenilor de…

- Polițiștii de de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul poliției județene au participat, la finele saptamanii trecute, la o campanie de prevenire a fraudelor online, in municipiul Radauți, acolo unde au fost organizate zilele municipiului și a fost aflux mare de ...

- Polițiștii suceveni de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, in colaborare cu mai mulți parteneri, organizeaza și in acest an tabere și școli de vara pentru copii. Taberele au tematica preventiva, iar beneficiarii vor fi peste 300 de copii din mediul urban și rural. Ideea ...

- Incheierea anului scolar 2017- 2018 este si pentru Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita - Nasaud, un prilej potrivit de evaluare a campaniilor si proiectelor derulate in parteneriat cu unitatile de invatamant din judet. Pe agenda…

- Copiii sunt speciali si merita toata atentia si grija noastra. In mod deosebit, de ziua lor, ne dorim sa fie mai bucurosi, sa zambeasca mai mult si sa ne cunoasca mai bine. In acest context, activitatile desfasurate in parcarea Stadionului „Viorel Mateianu” din Baia Mare au continuat la sediul Inspectoratului…

- Daca mergeți cu principalele linii ale Societații de Transport Public Timișoara, aveți toate șansele sa va intalniți cu controlorii STPT și cu polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul IPJ. Cele doua instituții „și-au dat mana” pentru „combaterea grupurilor de hoți…

- In ultimii ani se constata ca interesul pentru tot ce presupune tematica drogurilor (tipuri de droguri, efecte, pedepse asociate oricarei operatiuni cu substante interzise etc.) s-a extins de la adolescenti, la copii cu varste tot mai mici. Articolele pe care le citesc singuri in mediul online, discutiile…

- Polițiștii suceveni de la Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au participat in ultimele zile, pe perioada minivacanței de 1 mai, la acțiuni de informare și responsabilizare a cetațenilor cu privire la furturile de și din autoturisme. Problema este una cat se poate de serioasa,…