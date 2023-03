Un băimărean și-a pierdut viața azi dimineață. Care a fost cauza? Azi, 01 martie, la ora 07.30, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la inalțime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in incinta unei societați comerciale din localitatea Prislop, un barbat de 44 de ani se afla in stare de inconștiența. Totodata, la fața locului s-a deplasat și un echipaj S.M.U.R.D. care a efectuat manevre de resuscitare victimei, ulterior constatandu-se decesul acesteia. In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea masurilor legale de securitate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

