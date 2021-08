Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel hindus in varsta de opt ani din estul Pakistanului se afla in custodia poliției dupa ce a devenit cea mai tanara persoana acuzata vreodata de blasfemie in aceasta țara, scrie Hotnews . Familia baiatului se ascunde și numeroși membri ai comunitații hinduse din districtul conservator Rahim…

- Nishiya Momjii din Japonia a obținut luni medalia de aur la proba de skateboardingul feminin, la doar 13 ani și 331 zile, devenind astfel unul din cei mai tineri sportivi care obțin aceasta performanța, potrivit CNN și The Guardian. Recordul ii aparține lui Marjorie Gestring, concurenta la sarituri…

- Urșii nu numai ca s-au inmulțit peste masura, dar sunt și deosebit de agresivi cu omul.Ciobanul in varsta de 26 de ani, cautat in padure de echipe comune de jandarmi montani si politisti, dupa atacul unui urs in satul Dragoiasa, in zona Poiana Boilor, a fost gasit decedat. ”Cautarile celei de-a doua…

- Sentinta nu este definitiva, putand fi contestata cu apel. Barbatul este in arest preventiv de cinci luni și a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara pentru tentativa de omor, dupa ce, in luna februarie, a trantit in cap un baiat de 13 ani, intr-un loc de…

- Numarul celor care pot trai dincolo de varsta de 100 de ani a crescut in ultimele decenii: pana la jumatate de milion de oameni in intreaga lume. Totusi, exista chiar si mai putini „supercentenarieni”, oameni care traiesc dincolo de varsta de 110 ani. Persoana care a trait cel mai mult, Jeanne Calment,…

- Catalin Moroșanu este mai fericit ca niciodata. Incantat de frumoasa varsta pe care a implinit-o, sportivul a afirmat ca este mai implinit ca niciodata. Familia și cariera fiind principalele lui surse de fericire. Ce varsta sarbatorește vedeta astazi?

- Prințesa Amalia a Olandei, moștenitoarea tronului olandez, a refuzat alocația anuala de 1,6 milioane de euro la care ar avea dreptul din partea statului olandez, relateaza Insider.Amalia, prințesa de Orania, este cea mai mare fiica a regelui Willem-Alexander și a reginei Máxima. Prințesa…

- Cel putin 30 de persoane au murit si cateva zeci au fost ranite dupa ce doua trenuri expres s-au ciocnit in sudul Pakistanului, luni dimineata, in urma deraiereii unua dintre ele, relateaza The Guardian.