- Razboiul din Ucraina, sau „operețiunea militara speciala”, cum e denumita de ruși, are drept scop… impiedicarea unui posibil razboi, susține Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe din Rusia. Explicația halucinanta a acestuia apare publicata de Ambasada Rusiei in Marea Britanie. „Scopul operațiunii…

- Robert Lewandowski (33 de ani), superstarul lui Bayern Munchen, a renunțat la contractul cu Huawei, companie chineza de telecomunicații. Decizia polonezului a venit la scurt dupa ce gigantul tehnologic a fost acuzat in presa internaționala ca ajuta Rusia sa se apere de atacuri cibernetice. Golgeterul…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…

- Trupele lui Vladimir Putin nu țin cont de suferința copiilor. Imagini emoționante cu un baiețel de doar cațiva anișori, cu lacrimi in ochi. Micuțul se gandește la tatal lui, care a ramas sa lupte pentru Ucraina.

- Klaus Iohannis a vorbit despre situația Ucrainei. Țara noastra a trimis ajutoare in valoare de 3 milioane de euro pentru a ajuta Guvernul Ucrainei. Acum, președintele Romaniei a facut declarații despre noile sancțiuni impotriva Rusiei, luate de Uniunea Europeana, SUA și Marea Britanie. Țara noastra…

- Razboiul pornit de Rusia in Ucraina ii este fatal și lui Roman Abramovich, patronul clubului de fotbal Chelsea Londra. Rusul, a primit „interzis” in Marea Britanie ca urmare a conflictului militar din estul Europei. Potrivit presei internaționale, Abramovich ar putea fi forțat sa vanda clubul, insa…

- Gianni Infantino (51 de ani), președintele FIFA, se declara „șocat” de razboiul din Ucraina. Rusia și-a continuat vineri dimineața ofensiva din Ucraina, armata lui Vladimir Putin incercand sa inainteze cat mai mult spre capitala Kiev. Gianni Infantino, președintele FIFA: „Sunt șocat de ce se intampla…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…